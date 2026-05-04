Taekwondo: delegación olavarriense participó de una jornada de capacitación y exámenes en Paraguay

Una delegación de la Academia de Taekwon-do Olavarría, bajo la dirección del Máster Mauna VII dan, viajó a Asunción, Paraguay, para participar de una jornada deportiva que incluyó un curso de UMPIRE y exámenes de danes. La actividad contó con una amplia convocatoria de alumnos, maestros e instructores de la disciplina.

La instrucción deportiva estuvo coordinada por el Comité Técnico de ACAST. Por su parte, el examen de graduación fue presidido por el Senior Máster Demarchi VIII dan, quien supervisó el nivel técnico y la calidad institucional del encuentro.

Durante la jornada, el alumno Agustín Carrizo alcanzó la graduación de II dan tras completar un examen de alta exigencia marcial. La representación de la academia local estuvo conformada por los instructores y alumnos Martín Elia (II dan), Agustín Carrizo (II dan), Damián Larin (I dan), Evangelina Mac William (I dan), Juan Rodriguez (I dan), Uma Espil (I dan), Ayrton Salvador (I dan) y Cristián Bonifacio (cinturón verde).

El Máster Mauna expresó su reconocimiento a los integrantes de la delegación por el compromiso y el desempeño técnico demostrado durante las actividades en el país vecino.