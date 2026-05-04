La Provincia busca quedarse con tierras del INTA tras el cierre de agencias en el interior bonaerense

Ph: Prensa Ministerio de Desarrollo Agrario.

El cierre de Agencias de Extensión Rural del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) impacta de lleno en el interior bonaerense, con casos concretos en Laprida, General La Madrid y Saladillo, donde el organismo tenía presencia territorial. En ese contexto, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires ya pidió formalmente hacerse cargo de las tierras que el ente nacional dejaría de utilizar.

La medida forma parte de un plan impulsado por la conducción del INTA, a cargo de Nicolás Bronzovich, que incluyó el cierre de 14 agencias en Buenos Aires y Córdoba. Según denunció el gremio Apinta, el esquema contempla además la venta de más de 42.000 hectáreas en todo el país.

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, cuestionó la decisión y advirtió: “Hay un vaciamiento del INTA de manera continua que se materializa en la caída del 47% del presupuesto, eso implica reducción de personal y desfinanciamiento de las líneas de investigación”.

El funcionario también señaló que, desde la asunción del gobierno nacional encabezado por Javier Milei, “se viene dando una reducción persistente del personal, perdiendo profesionales y técnicos valiosos”, a lo que sumó el cierre de 24 agencias de extensión rural, 20 de ellas en la provincia.

En ese marco, Rodríguez explicó que el INTA comenzó a transferir tierras a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), al considerar que “no tiene necesidad de ellas”.

“Desde la Provincia solicitamos que esas tierras se traspasen al ministerio, porque sí nos interesa desarrollar investigación, innovación y desarrollo agropecuario. Ya se presentó formalmente el pedido, esperamos respuesta del gobierno nacional”, concluyó.