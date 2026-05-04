Miguel De Arzave nuevo presidente del Centro de Jubilados Mercantiles

Se realizó la asamblea anual ordinaria del Centro de Jubilados Mercantiles, donde se llevó a cabo la renovación de autoridades de la Subcomisión de Jubilados y Pensionados Mercantiles.

De esta manera, Miguel De Arzave fue electo como presidente, Raúl Sagardia como vicepresidente, María Alicia De Oliveira como secretaria y Marta Manzur como tesorera.

El Centro de Jubilados Mercantiles funciona en Cnel. Suárez 2855 y nuclea diferentes actividades y beneficios destinados a adultos mayores.