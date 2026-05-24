Horacio Pereyra sumó su segundo triunfo en el Abierto de Buenos Aires

Se disputó la tercera ronda del Abierto de Buenos Aires – Copa Ruibal, competencia de ajedrez que cuenta con la participación de 300 trebejistas en representación de 13 países.

En esta jornada, el campeón olavarriense Horacio Pereyra logró recuperarse al vencer con piezas blancas a la uruguaya Andreina Quevedo. Con este resultado, el jugador que representa a la vecina localidad de General La Madrid suma 2 puntos al cabo de tres rondas sobre un total de nueve programadas, lo que le permite ubicarse en la posición 78° de la clasificación general parcial.

Por su parte, el Gran Maestro Kevin Paveto lidera el certamen por sistema de desempate con el puntaje ideal de 3 unidades.

En la continuidad del torneo, por la cuarta ronda, Pereyra se enfrentará a Manuel Sanz.