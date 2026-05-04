Una dirigente de Bolívar quiere dirigir uno de los gremios docentes más importantes de la provincia

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) renovará parte de su conducción este martes 5 de mayo, en un proceso clave para definir quién estará al frente de uno de los gremios docentes más importantes del territorio bonaerense.

En ese contexto, aparece el nombre de Evangelina Sierra, oriunda de Bolívar, como una de las dirigentes que podría acceder a la presidencia de la entidad. La posibilidad se da en el marco del recambio abierto tras la salida de Mirta Petrocini, quien condujo el gremio durante 16 años.

Actualmente, la FEB es encabezada por Liliana Olivera, quien asumió tras la etapa de transición y cuenta con respaldo interno para continuar al frente de la organización.

La posibilidad de Sierra llegando a la FEB deberá sortear un mensaje que envió en las últimas horas la actual titular del gremio.

“El acto eleccionario no es sólo un trámite administrativo: responde a la enorme tradición democrática de la entidad y pone de manifiesto la vigencia de la toma de decisiones colectivas dentro del gremio”, afirmó Olivera. En esa línea, agregó: “He recibido el apoyo del Consejo Directivo para la continuidad de esta gestión, que hemos ido construyendo sobre la base del consenso, el compromiso y el trabajo conjunto”.

La dirigente también realizó un balance de su gestión: “En los últimos cuatro años, la conducción de la FEB consolidó un perfil de presencia en toda la Provincia, recorriendo los 135 distritos, visitando escuelas y escuchando las necesidades de los docentes”. Y remarcó: “Fuimos uno de los únicos sindicatos docentes que, en dos oportunidades y respetando la voz de cada educador, rechazó propuestas salariales insuficientes del gobierno provincial este año”.

“Nuestra única agenda la definen los docentes en cada Congreso. Esta es una práctica que sostuvimos incluso en las negociaciones más difíciles. La FEB es una herramienta genuina de representación porque no tiene más mandato que el que le dan sus afiliados”, sostuvo.

El proceso eleccionario comenzó a fines del año pasado con la votación en cada distrito. En esta instancia se elegirán los cargos de presidente, vicepresidente, secretario y tesorero, además de la renovación parcial del Consejo Directivo.

La votación se llevará a cabo en el Teatro Metro a las 8, donde los consejeros definirán la conducción del gremio para el próximo período.

“Es necesario seguir consolidando y construyendo, entre todos, un gremio fuerte, cercano y comprometido con la defensa de los derechos de las y los trabajadores docentes”, expresó Olivera. Y concluyó: “La FEB ratifica una vez más su compromiso de seguir luchando por salarios dignos, condiciones laborales justas y una escuela pública de calidad, respetando su historia y el mandato que surge de las bases”.