Justicia: Bianco enfrió el reclamo por la cobertura de las cuatro vacantes de la Suprema Corte bonaerense

El reclamo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense por la cobertura de vacantes y la autarquía financiera sumó este lunes una respuesta del Gobierno provincial. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, evitó dar precisiones y remarcó que la decisión depende del gobernador Axel Kicillof.

“Es una prerrogativa, es una potestad del gobernador, que lo va a definir de acuerdo a los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia”, sostuvo Bianco en conferencia de prensa al ser consultado sobre cuándo se avanzará con la designación de nuevos integrantes del máximo tribunal.

Actualmente, la Corte funciona con tres de los siete miembros que debería tener. En ese contexto, la semana pasada sus integrantes presentaron un proyecto de ley para solicitar autarquía financiera, con el objetivo de administrar sus propios recursos.

El presidente del tribunal, Sergio Torres, había señalado que “este superior tribunal se encuentra inéditamente desintegrado”, durante la presentación que encabezó junto a Hilda Kogan, Daniel Soria y el procurador general Julio Conte Grand.

El planteo también incluyó el pedido de avanzar en la cobertura de vacantes, un proceso que el Gobierno provincial ha postergado en distintas oportunidades.

Consultado nuevamente sobre los plazos, Bianco reiteró su postura: “Es una definición que tiene que tomar el gobernador y él estimará cuál es el momento para definirlo”.

La respuesta marcó la posición del Ejecutivo frente al reclamo del máximo tribunal bonaerense.

Fuente: Agencia DIB