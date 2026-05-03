Vecinos solidarios llevan adelante asistencia alimentaria en barrios vulnerables de Olavarría

Un grupo de personas de Olavarría realiza de manera anónima jornadas solidarias para brindar alimento y acompañamiento a niños y familias en distintos sectores vulnerables de la ciudad. La iniciativa, que busca mantenerse alejada de la exposición pública, prioriza la ayuda directa por sobre los nombres propios.

«No queremos dar el nombre porque esto es ayudar, no es querer figurar. Es como también los nombres de los donantes, no nos interesa eso», explicaron quienes encabezan la propuesta. La actividad comenzó a fortalecerse el invierno pasado a través de recorridas por los barrios: «Lo hacemos por ahí una vez al mes. Por ahí tienen escuelitas de fútbol y empiezan a faltar; nosotros queremos incentivar, vamos a hacer un guiso o una hamburguesa para que vuelvan a la cancha y no anden en la calle, que salgan del celular».

La motivación del grupo radica en sus propias experiencias de vida. «Lo hacemos porque somos todos de abajo. Hoy tengo un buen trabajo, pero sé lo que es a veces no tener. Por ahí van muchos chicos que tienen, pero hay muchos que no», señalaron. Además de las comidas, el grupo distribuye ropa y organiza celebraciones básicas para los más pequeños: «Le festejamos el cumpleaños a un nene, comprar una tortita al que los padres no le pudieron festejar. Ese momento fue hermoso. Estas cosas te distraen y te llenan un poquito el corazón».

La logística de cada intervención se basa en un relevamiento previo con referentes locales para conocer las necesidades de cada zona. Actualmente, el grupo se prepara para intervenir en el barrio Barreto. «Hablamos con algún familiar de cada barrio, les preguntamos cuántos chicos son. No es los nenes solos, son los padres también que precisan y llamamos a comer a todos», detallaron. La modalidad suele ser la de olla popular: «Les decimos que traigan el bowl y se lleven la comida calentita, tipo 7 de la tarde».

Finalmente, remarcaron que el proyecto se sostiene exclusivamente por la red de vínculos personales y el aporte de comercios locales, sin apoyo estatal. «No lo ayuda la municipalidad ni grandes comerciantes. Son los contactos que tenemos nosotros, cara rota. Muchos comerciantes te dicen ‘buscate dos kilos de hamburguesas en tal carnicería’. La gente ayuda a la gente, es así. Con poquito se hace mucho», concluyeron.