Una dotación de bomberos trabajó en incendio de chimenea

​Una dotación del Cuartel Central de Bomberos de Olavarría intervino en la mañana de este domingo en un local comercial de venta de comidas asadas, ubicado en la calle Necochea al 2500, en el microcentro de la ciudad.

​Los voluntarios concurrieron en la unidad 16 tras ser convocados por un incendio en la chimenea del establecimiento. En el lugar, el personal trabajó por algo más de media hora para enfriar el sector afectado y controlar la situación.

​En el operativo participó también personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría. Según se informó, no hubo personas heridas ni afectadas por el humo.