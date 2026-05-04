Marcelo Sobrino participó de la presentación del proyecto de autarquía para el Poder Judicial

El martes pasado, en el edificio de la Suprema Corte de Justicia en La Plata, el fiscal general del Departamento Judicial de Azul, Dr. Marcelo A. Sobrino, asistió a un acto institucional donde se presentó el Proyecto de Autonomía Presupuestaria y Autarquía Económica para el Poder Judicial, junto con el reclamo por la cobertura de cargos vacantes.

El evento fue encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Dr. Sergio Gabriel Torres, acompañado por el vicepresidente, Dr. Daniel Fernando Soria; la ministra, Dra. Hilda Kogan; y el procurador general, Julio Conte-Grand.

Durante su intervención, el Dr. Torres manifestó la preocupación por la falta de cobertura de vacantes en el máximo tribunal, que actualmente funciona con tres de sus siete integrantes. El magistrado señaló que esta situación no es una cuestión accesoria, sino una condición indispensable para garantizar el gobierno del Poder Judicial y la legitimidad de sus decisiones. En este sentido, exhortó al Poder Ejecutivo y al Senado provincial a avanzar en las designaciones pendientes para completar la integración de la Corte.

Posteriormente, se realizó la presentación del proyecto de Autonomía Presupuestaria y Autarquía Económica. Torres afirmó que la autarquía judicial responde a una manda constitucional ligada al principio de división de poderes y a la tutela judicial efectiva.

El titular de la Corte destacó que la iniciativa cuenta con un consenso amplio, construido con la participación de la Procuración General, el Colegio de Magistrados y Funcionarios (CMFBSAS), la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y los colegios de abogados. Asimismo, el proyecto recibió la adhesión de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (Jufejus).

Del acto participaron representantes de colegios de magistrados y abogados departamentales, universidades, jueces del Tribunal de Casación Penal y diversos funcionarios del ámbito judicial provincial.