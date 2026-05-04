Se inició con la poda en la plaza central “Coronel Olavarría” por razones de salubridad

En la mañana de este lunes iniciaron las tareas de poda en la plaza central “Coronel Olavarría”, con el objetivo de dar una respuesta integral a la comunidad en materia de higiene de un espacio neurálgico, mediante el control y reducción de la presencia de aves en el lugar.

Los trabajos son llevados a cabo desde la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, en un dispositivo diagramado en conjunto con las áreas de Parques y Paseos y Desarrollo Agropecuario.

Se trata en mayor medida de trabajos en altura, por lo que se verá reducida durante los próximos días la circulación tanto peatonal como vehicular por el sector. Se apela a la colaboración y responsabilidad para permitir el normal y seguro desarrollo de los trabajos que incluyen grúas hidráulicas y camiones para el traslado de materiales.

El abordaje contempla tanto la plaza Coronel Olavarría como los veredones ubicados sobre Rivadavia y Vicente López, donde se llevará a cabo la poda como así también la puesta en valor de esos espacios públicos. Tal es así que luego se continuará con trabajos de limpieza, pintura y embellecimiento.