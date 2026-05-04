El intendente Wesner visitó el Proyecto Azafrán Mediterráneo, una nueva alternativa de producción e inversión en Olavarría

El Intendente Maximiliano Wesner recorrió días atrás el predio local donde se lleva adelante la producción de la franquicia Azafrán Mediterráneo de la ciudad de Córdoba, con la participación de Agronomía Olavarría. Se trata de una nueva alternativa tanto de producción como de inversión que se incorpora a nuestro Partido.

El proyecto que data de principios de abril, fecha en la que se llevó a cabo la primera siembra de bulbos en el campo de producción ubicado sobre 152 al 2500. Actualmente Olavarría es uno de los 4 puntos de producción bonaerense, junto a La Plata, Ayacucho y Brandsen.

La cosecha se realizará en los meses de septiembre y octubre, a cargo de la franquicia Azafrán Mediterráneo, la firma cordobesa que tiene cerca de dos décadas de trayectoria y más de 20 sucursales en todo el país.

El dato significativo es que el azafrán que se cultive en nuestra ciudad será luego utilizado en una variada línea de productos, tales como destilados, cerveza y miel artesanal, incluso cosmética natural, perfumes y fragancias exclusivas que administra la propia franquicia.

En la actividad el intendente Wesner estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Económico y Productivo José Pablo Di Uono y la directora de Desarrollo Agropecuario María Inés González. Fueron recibidos por Marcos Albano, uno de los titulares de la franquicia e integrante del equipo técnico de Agronomía Olavarría.