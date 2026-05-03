“Crisis profunda»: Girard cuestionó el ajuste nacional y alertó por el impacto social en Buenos Aires

El titular de ARBA advirtió que la situación es “realmente crítica” y planteó la necesidad de reconfigurar la asistencia alimentaria ante los escasos recursos.

El titular de ARBA, Cristian Girard, describió un escenario económico “realmente crítico” en la provincia de Buenos Aires y denunció que las políticas del gobierno nacional están generando una “asfixia financiera” sobre las cuentas provinciales, en un contexto de caída de la actividad, menor recaudación y creciente demanda social.

El funcionario trazó un diagnóstico de “dos velocidades” en la economía: por un lado, sectores vinculados a actividades extractivas con buenos resultados en generación de divisas; por el otro, una fuerte contracción del consumo y la producción. “Los sectores afectados tienen mayor presencia en la provincia de Buenos Aires y los ganadores, menos; entonces la situación es realmente crítica”, sostuvo.

Girard señaló que el impacto se percibe en la vida cotidiana, con una caída en las ventas comerciales, aumento de la morosidad y mayor endeudamiento de las familias. “Ha crecido mucho la práctica de la usura barrial y eso tiene derivaciones vinculadas con la seguridad”, advirtió por Splendid AM 990 , y agregó: “La gente viaja peor, paga más, y ya no alcanza con el laburo y una changa”.

El funcionario vinculó este escenario con las decisiones del gobierno nacional de profundizar el ajuste del gasto público en un contexto de menor recaudación. Según explicó, la caída en impuestos como IVA, Ganancias y el tributo al cheque repercute directamente en la coparticipación, reduciendo los recursos que recibe la provincia. “A eso se suman medidas discrecionales de no transferir fondos que le corresponden: es una asfixia financiera fuerte”, afirmó.

En ese marco, Girard reconoció que la administración bonaerense atraviesa tensiones presupuestarias que obligan a redefinir políticas públicas. En particular, se refirió a la reconfiguración de la asistencia alimentaria, tras la decisión de discontinuar el programa MESA y reforzar otras partidas. “Hay una necesidad de reorganizar para hacer más eficiente la asignación de recursos”, explicó, y remarcó que “la voluntad es sostener lo más posible la asistencia, sobre todo a los chicos en edad escolar”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el titular de ARBA también cuestionó la respuesta del gobierno nacional ante los reclamos por mayor asistencia. “Hubo una movilización de intendentes para pedir refuerzos y la respuesta fue una canchereada”, indicó. Y añadió: “No es una bolsa sin fondo la Hacienda provincial, y en este contexto la situación es delicada”.

Respecto de las críticas oficiales sobre el gasto político, Girard rechazó esa caracterización y apuntó contra el enfoque del ajuste. “Es un discurso demagógico. El gobierno asumió diciendo que la motosierra iba contra la casta y lo que está pasando es que la gente no tiene para comer”, afirmó. En esa línea, sostuvo que “lo grueso del ajuste lo está pagando la gente” y describió un círculo de caída de la actividad y reducción de ingresos fiscales que “no termina nunca”.

En el plano político, el funcionario respaldó la construcción de un espacio amplio de cara al futuro, impulsado por el gobernador Axel Kicillof. “La herramienta se construye juntando voluntades en torno a un objetivo común, que es poner la política económica al servicio de la gente”, señaló. Y concluyó: “No es momento de discutir internas, sino de atender la realidad de una sociedad que la está pasando mal”. (Agencia Noticias Argentinas)