Por qué los jugadores argentinos prefieren retiros con criptomonedas en Megapari para cobros más rápidos

Cuando se trata de apostar en deportes o jugar juegos de casino, todos podemos estar de acuerdo en que hay muchos factores que deben tenerse en cuenta. Por supuesto, aspectos como la variedad de apuestas, la movilidad y los bonos son muy importantes. Los métodos de pago no son menos relevantes, especialmente los métodos de retiro. En Megapari, la variedad de retiros es una de las mejores que puedes encontrar. Hay más de una docena de criptomonedas diferentes, todas disponibles para retirar tus ganancias.

Cómo funcionan los retiros en Megapari

Megapari se ha asegurado de que el proceso de retiro sea muy sencillo e intuitivo. Después de pasar un tiempo jugando, puedes completar un retiro fácilmente tanto en el sitio web como en la aplicación. Solo tendrás que hacer lo siguiente:

Accede a Megapari a través del sitio web o la app móvil. Inicia sesión en tu cuenta con tu nombre de usuario y contraseña. Abre tu gabinete personal y luego pulsa “Retirada de fondos”. Selecciona cualquiera de las criptomonedas disponibles, como Bitcoin, USDT, Tron, Doge, LTC u otras. Introduce el importe que deseas retirar, así como la billetera en la que recibirás el dinero. Asegúrate de que todo esté correctamente introducido y confirma el pago.

Tiempos de pago con criptomonedas vs banca tradicional

Una de las mayores ventajas de usar criptomonedas para retirar ganancias en Megapari es la comodidad. En comparación con los métodos bancarios tradicionales, donde los retiros pueden tardar hasta 1 día hábil, con cualquier criptomoneda puedes recibir tus ganancias en tan solo 15 minutos. Esto se debe a que el dinero no pasa por los sistemas internos de los bancos, sino que utiliza la tecnología blockchain, lo que garantiza pagos rápidos y seguros.

Límites de retiro con BTC, ETH y USDT

Megapari se ha asegurado de que todos tus retiros sean lo más cómodos posible, por lo que los límites están diseñados para jugadores de todos los niveles. Además, el procesamiento es rápido y los límites para retiros con criptomonedas son:

Método de pago Depósito mínimo Depósito máximo Tiempo de procesamiento Comisiones USDT 15,000 ARS Sin límite Hasta 15 minutos Gratis Doge 15,000 ARS Sin límite Hasta 15 minutos Gratis LTC 15,000 ARS Sin límite Hasta 15 minutos Gratis ETH 15,000 ARS Sin límite Hasta 15 minutos Gratis BNB 15,000 ARS Sin límite Hasta 15 minutos Gratis Dash 15,000 ARS Sin límite Hasta 15 minutos Gratis BTC 15,000 ARS Sin límite Hasta 15 minutos Gratis

Pasos de verificación antes del retiro

A pesar de que los retiros en Megapari son simples, debes recordar que la verificación es obligatoria para poder retirar. Este proceso no solo te permite retirar tus ganancias, sino que también protege tu cuenta. Además, es rápido de completar, ya que solo necesitas:

Iniciar sesión en tu cuenta de Megapari y abrir tu gabinete personal. En el menú, pulsar “Datos personales”. Proporcionar fotos de los documentos necesarios, como documento de identidad o licencia de conducir, comprobante de domicilio y extracto bancario. Asegurarte de que las imágenes sean claras y no borrosas, y luego confirmar la verificación.

El proceso tarda hasta 1 día, aunque normalmente es más rápido.

Cómo evitar retrasos en la aprobación de retiros

Para evitar que el retiro en Megapari tarde más de lo esperado, es mejor prepararse con antelación. La plataforma indica que debes completar el KYC antes de solicitar un retiro, y que los documentos que confirman tu identidad y domicilio son obligatorios. Una vez enviados, la verificación puede tardar hasta 1 día. También es importante activar la autenticación en dos factores (2FA), ya que se recomienda para una mayor seguridad de la cuenta y de los retiros. En resumen, cuanto más preparado estés, menor será la probabilidad de que el retiro falle.

Elegir la billetera cripto adecuada de forma segura

Al elegir una billetera de criptomonedas para retiros en Megapari, no solo debes fijarte en la comodidad, sino también en la seguridad.

La billetera debe ser compatible con la red y la moneda necesarias.

Un error en la dirección puede provocar la pérdida de los fondos sin posibilidad de recuperación.

Para pagos habituales, es recomendable usar una billetera caliente, mientras que para almacenar fondos a largo plazo es mejor una billetera fría.

También es importante guardar la frase semilla de forma segura, no en notas o favoritos, ya que podría ser robada.

Conclusión

Todas las criptomonedas disponibles en Megapari son realmente útiles si deseas realizar retiros de forma eficiente. Los límites son cómodos, el tiempo de procesamiento es rápido y los pasos son intuitivos, por lo que puedes utilizarlos para retirar tu dinero de manera segura.