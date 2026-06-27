Nancy Edel Toahane (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 26 de junio de 2026 a los 89 años de edad. Su esposo Esteban Hugo, sus hijos Claudio y Hugo, sus nueras Gladys y Marta, sus nietos Carlos, Emanuel, Lucrecia y Ayelen, sus hermanas Teresa y Amanda, amigos, familiares y demás deudos participan su fallecimiento.

La vecina vivía en el barrio Mariano Moreno, era nacida en La Colina y se encontraba jubilada.

Sus restos son velados en el Departamento «A» de la localidad de Sierras Bayas. Se realizará un responso en la Capilla Ardiente y posteriormente recibirán sepultura en el Cementerio Municipal de Sierras Bayas este sábado 27 de junio a las 11:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.