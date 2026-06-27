Edicto: citación y emplazamiento de herederos

EDICTO: POR DOS DIAS / El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 de Olavarría, Secretaría única, Dpto. Judicial Azul, cita y emplaza por DIEZ días a herederos de Amalia Elisa CRIANTE, a fin de que en el término de DIEZ DÍAS tomen intervención en autos «STIRNEMANN ELISABET SOFIA Y OTRO/A C/ FACCHINO JUAN Y OTRO/A S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA (Expte. OL-5253/2025), bajo apercibimiento de nombrársele un DEFENSOR DE AUSENTES, citándose además a todos aquellos que se consideren con derecho sobre el inmueble que se pretende usucapir, Circunscripción 1, Sección D, Chacra 181, Quinta 181, MANZANA 181 A, parcela 17, Matrícula nº 57.128, Partida Inmobiliaria Nº 50.759, ubicado sobre la calle Celestino Muñoz nº 3556 de la ciudad de Olavarría (078). Dado, sellado y firmado en la Sala de mi público despacho, a los 23 días del mes de Julio de 2026.