Sierras Bayas: Violento choque entre un camión y una grúa

Un hecho de tránsito ocurrió este lunes, alrededor de las 8:30 horas, en el tramo de la autovía de la Ruta Nacional 226 ubicado frente a la cantera, entre el acceso a Sierras Chicas y el cruce con la estación de servicio Puma.

​Una grúa perteneciente a una empresa de Sierras Bayas circulaba en dirección a Olavarría cuando fue colisionada por alcance por un camión Iveco. A raíz del impacto, la grúa cayó a la banquina y volcó, lo que causó lesiones a su conductor. Por su parte, el camión continuó su trayectoria hasta detenerse contra el alambrado lindero de un campo, resultando también lesionado su chofer.

​Ambos conductores fueron trasladados en ambulancias del servicio de salud pública al Hospital Municipal Héctor M. Cura, donde recibieron atención médica. En primera instancia se informó que las lesiones sufridas serían de carácter leve.

​En el sector del hecho quedaron restos de los rodados sobre la calzada. Debido a esto, el personal policial de la Subcomisaría de Sierras Bayas mantiene la calzada reducida y desvía el tránsito unos 300 metros antes del lugar del impacto para permitir las tareas de limpieza y asegurar la zona