Alfredo Mario Lapieza «Marito» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 21 de junio de 2026 a los 90 años de edad. Su esposa Haydee Mabel Giangreco; sus hijas Mariel y Viviana Lapieza; sus hijos políticos Daniel y Guillermo Miner; sus nietos Nicolás, Melisa, Martín, Santiago, Bernardita y Gaspar Miner Lapieza; sus nietos políticos Gerardo y Laura; sus bisnietos Agustín, Ulises, Bruno y Clara; su colaboradora Sandra Vera y demás deudos participan su fallecimiento. Se ruega no realizar visitas de pésame.

Sus restos son velados en España 2942, departamento D, hasta este lunes 22 de junio de 2026 a las 13:30 horas. El responso se realizará en la capilla ardiente y posteriormente sus restos serán trasladados al Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric.

Nacido en Olavarría, era jubilado de Calera Avellaneda, colaborador de AMCA y Verano Dorado, y vecino del barrio Belgrano.