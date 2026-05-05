Un avión de la Embajada de EE.UU realizó maniobras en el aeródromo de Azul

La Asociación Aeronáutica de Azul informó que este lunes el aeródromo de la vecina localidad recibió la visita del “Águila 5”, un avión Beechcraft C-12 Huron perteneciente a la Embajada de Estados Unidos, que utilizó las instalaciones para realizar prácticas operativas.

Durante su paso por la ciudad, la aeronave llevó adelante maniobras de aterrizaje de campo corto (short field landing), una técnica específica que se emplea para operar en pistas reducidas o con condiciones limitadas.

Según se detalló, el avión concretó dos aterrizajes en el aeródromo, en los que se destacó la precisión, la coordinación y el nivel técnico requerido para este tipo de procedimientos.

Desde la institución local valoraron la elección del lugar para este tipo de prácticas y remarcaron la importancia de continuar siendo parte de la actividad aeronáutica, en vínculo con operaciones de este nivel.