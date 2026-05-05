Doctrina Irurzun: Piden la detención de Manuel Adorni

La diputada nacional Marcela Marina Pagano, en una presentación que sacude el arco político, solicitó este lunes formalmente ante un Juez Federal la inmediata detención de Manuel Adorni, actual Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.

El pedido de la legisladora se basa en la presunta comisión de actos tendientes a entorpecer una investigación judicial en curso.

Los fundamentos del pedido contra Manuel Adorni

Según el documento presentado por la legisladora en su carácter de denunciante, existiría un «riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación grave, actual e inminente». Pagano sostiene que esta situación se concretó a través de una conducta desplegada por Adorni el pasado 4 de mayo de 2026.

La acusación detalla que el funcionario habría contactado al testigo Matías Tabar momentos antes de que este prestara declaración testimonial bajo juramento. En dicho contacto, Adorni le habría ofrecido «ayuda» y el contacto de su «equipo». Asimismo, la denuncia indica que se habría procurado el borrado de mensajes de WhatsApp intercambiados con un contratista.

Aplicación de la «doctrina Irurzun»

Para sustentar el pedido de prisión preventiva, la diputada solicitó la aplicación por analogía de la «doctrina Irurzun». Esta jurisprudencia, establecida por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, permite considerar que los vínculos de poder de un funcionario en ejercicio pueden ser utilizados para obstruir el accionar de la justicia.

El escrito cita específicamente el precedente del voto del Dr. Martín Irurzun en la causa contra Julio Miguel De Vido del año 2017 para justificar la medida cautelar ante el posible riesgo de que el imputado utilice su estructura de poder para interferir en el proceso.

La solicitud de detención se encuadra en los artículos 280 a 283 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) y, de manera supletoria, en los artículos 210, 218 y 222 del Código Procesal Penal Federal (CPPF). Se espera ahora la resolución del juez interviniente sobre este pedido que involucra a una de las figuras centrales del Poder Ejecutivo.