Un grupo de vecinos y vecinas nucleadas en una organización que se denomina Deforestación en Olavarría cuestionó en las últimas horas las acciones llevadas adelante por la Municipalidad en torno a la poda de árboles en la Plaza Coronel Olavarría, tareas que se iniciaron este lunes.

El Municipio había informado el fin de semana el inicio de las tareas aunque el malestar de quienes integran esta organización se conocieron durante la jornada del lunes. «El año pasado nos dijeron que corregían y nunca más los tocaban», expresaron integrantes de esta organización a En Línea Noticias.

Las críticas de esta organización no son aisladas dado que desde que se encuentran activos en la comunidad se han encargado de manifestar su disconformidad alrededor de acciones de poda que llevan adelante frentistas de la ciudad, su objetivo es claro: concientizar acerca de cómo conservar el escaso arbolado público de Olavarría.

Desde esta organización dejaron en claro que forman parte del Consejo del Arbolado Urbano que fue constituido en Olavarría tras la sanción de una Ordenanza y con el impulso de la administración municipal.

Desde esta organización se recordó, «el año pasado planteamos lo mismo con el tema de la tala de los plátanos de la plaza central y la calle Rivadavia. Nos dijeron que era por una cuestión de que estaban mal podados previamente, corregían y nunca mas los tocaban.»

Qué critica esta organización. «Se cuestiona, primero, que los arboles con follaje no se tocan. Estamos en veda de poda. Segundo no se talan con motosierra solamente, se hacen intervenciones cuidadas para no dañarlos a futuro ni reducirles la expectativa de vida» y remarcaron, «todo esto dicho por ellos mismos, sus asesores y gente que vino a dar capacitaciones.»

Desde esta organización hicieron especial hincapié: «Ellos mismos están incumpliendo su propia ordenanza y creando un precedente donde a partir de estas mutilaciones no pueden decirle nada a ningún vecino que haga lo mismo.»

«¿Con que criterio van a poner una multa ahora?», se preguntaron.

En este sentido, desde la organización manifestaron: «Da muchísima impotencia e indignación, hace mas de seis años que venimos luchando para que en Olavarría se les de a los arboles la importancia que merecen y dejen de una vez por todas de masacrarlos como lo hacen.»

El Consejo de Arbolado y la Ordenanza

A finales del año 2024, en diciembre más precisamente, el Municipio realizó la primera reunión en torno a la Ordenanza de arbolado público.

Esa reunión estaba enmarcada en la ordenanza Nº 5455/24, sancionada meses antes por el Concejo Deliberante.

Más acá en el tiempo, en mayo de 2025, el municipio -por gacetilla municipal- informó la conformación Mesa de Arbolado Urbano.

Se informó que en esa reunión, desarrollada un año atrás, «se presentaron los resultados parciales del recorrido que está llevando a cabo el equipo técnico, evaluando la situación en que se encuentran los parques y plazas de los diferentes barrios de la ciudad.»

Se informaba además que «se acordó llevar adelante una serie de charlas informativas a la comunidad, además de capacitaciones a responsables de llevar a cabo el mantenimiento de parques, para establecer en forma conjunta criterios sobre el cuidado y mantenimiento del arbolado urbano, siempre en el marco de lo establecido por dicha ordenanza Municipal.»

Más allá de esas reuniones desde el Municipio se impulsaron charlas y talleres vinculadas a la preservación del arbolado urbano.

En abril de este año, se informó la realización de de una charla sobre manejo del arbolado.

Al invitar a esa charla se indicaba, «se realizará un abordaje del arbolado urbano y de una de las intervenciones más frecuentes que es la poda, con la idea dar visibilidad a este tema que causa muchos perjuicios en el arbolado cuando no es intervenido correctamente o está hecho sin criterio técnico.»

«El árbol correcto en el lugar correcto no debería requerir intervenciones a excepción de algo puntual», señalaba el Municipio haciendo hincapié la ordenanza vigente en nuestra ciudad en materia de arbolado público (Ordenanza Municipal N° 5455/24).

Se recordaba además que a lo largo del 2025 se realizaron campañas de difusión sobre esta ordenanza para que los ciudadanos conozcan su alcance, y durante el corriente año se prevé comenzar a realizar controles y aplicar las sanciones correspondientes.

«Un tema fundamental que establece la normativa es la poda y otras intervenciones sobre el arbolado, estableciendo la prohibición de la mutilación, tala y extracción, como así también cualquier acción que pueda infringir algún daño a los ejemplares que componen el patrimonio forestal del Partido de Olavarría», señalaba el Municipio.