Quedó habilitada la nueva sede de la Dirección de Integración Comunitaria y Personas Mayores

El Municipio de Olavarría puso en funcionamiento la nueva sede de la Dirección de Integración Comunitaria y Personas Mayores, ubicada en Coronel Suárez 2906, en la esquina con Moreno. El espacio atenderá de lunes a viernes, de 7 a 13, con el objetivo de acercar a la comunidad distintos trámites, servicios y propuestas impulsadas por la gestión municipal.

Entre las gestiones que podrán realizarse en la nueva dependencia se encuentran la validación de identidad digital en la aplicación Mi Argentina y el asesoramiento para la creación del perfil ciudadano en la plataforma Mi Olava, que concentra información y servicios municipales.

La Dirección también cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales que brinda acompañamiento, asesoramiento y seguimiento a personas mayores del Partido de Olavarría.

Talleres y actividades

El edificio dispone además de un aula taller donde se desarrollarán propuestas de estimulación cognitiva, alfabetización digital, taller de historia y otras actividades abiertas a la comunidad.

Desde el Municipio recordaron que a través del portal Mi Olava se pueden consultar las más de 200 actividades destinadas a personas mayores que se desarrollan en distintos puntos del Partido.

Trabajo en el territorio

El director de Integración Comunitaria y Personas Mayores, Nicolás Martínez, destacó el trabajo articulado con las Mesas de Gestión Territorial distribuidas en todo el distrito.

«En esos espacios pensamos abordajes que observamos en el territorio, articulando las políticas públicas del Municipio con las instituciones del territorio, como pueden ser escuelas, centros de cuidado, bibliotecas», expresó.

En ese marco, explicó que también se trabaja de manera conjunta con centros de jubilados, instituciones educativas, jardines, Centros Integradores Comunitarios, servicios territoriales, Centros de Atención Primaria de la Salud, juntas vecinales y bibliotecas, con el objetivo de construir respuestas colectivas a las problemáticas de cada comunidad.

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