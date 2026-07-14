El programa Giro recuperó más de 138 mil kilos de materiales reciclables en el primer semestre

Durante el primer semestre del año se recuperaron un total de 138.640 kilogramos de residuos reciclables en Olavarría, los cuales fueron procesados en la Planta de Clasificación. El programa Giro funciona en la ciudad desde hace más de cinco años, y desde 2024 la Cooperativa Viento en Contra tiene a su cargo la recolección diferenciada y la operación de la planta.

Del total recolectado en los primeros seis meses de este año, 101.720 kilogramos correspondieron a la recolección diferenciada de la iniciativa, 27.769 kilogramos se aportaron a través de los Ecopuntos, 8.278 kilogramos provinieron de grandes generadores y 873 kilogramos se obtuvieron en las jornadas de «Tu Barrio Recicla». Durante todo el año 2025, el total recuperado por el programa había sido de poco más de 197.000 kilogramos.

La Cooperativa Viento en Contra cuenta con promotoras ambientales que recorren los barrios para brindar información sobre el servicio y la separación de residuos en origen.

En lo que va del año se realizaron 10 jornadas de «Tu Barrio Recicla» en sectores que aún no cuentan con la recolección diferenciada. Asimismo, se llevó a cabo la relocalización de los Ecopuntos en el partido para modificar su distribución.

Desde el área de Ambiente señalaron que continuarán las tareas de concientización en las distintas rutas de recolección y se planifican nuevas intervenciones territoriales junto a las promotoras ambientales.