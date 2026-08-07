Olavarría se prepara para celebrar la 5ª edición de la Fiesta del Día del Inmigrante

El próximo domingo 6 de septiembre se llevará a cabo en Olavarría la 5ª edición de la Fiesta por el Día del Inmigrante, una propuesta que reunirá a las distintas colectividades de la ciudad con gastronomía, música, danzas y una muestra de tradiciones.

La celebración, organizada por el Municipio de Olavarría y la Unión de Colectividades de Olavarría, se desarrollará de 12 a 21 horas en el Centro Cultural “San José”.

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer una feria gastronómica con propuestas de las diferentes colectividades del Partido de Olavarría. También estarán presentes cerveceros locales.

Además, habrá un escenario con presentaciones de danzas típicas y grupos musicales que acompañarán la celebración durante toda la jornada.

En el interior del Centro Cultural “San José” también se podrá visitar una muestra estática con objetos y trajes típicos de las distintas colectividades, como parte de una propuesta destinada a poner en valor sus tradiciones y expresiones culturales.

La Fiesta del Día del Inmigrante se presenta así como un espacio de encuentro para celebrar la diversidad cultural y el aporte de las distintas comunidades a la identidad de Olavarría.