Villa Aurora: licitaron obras de cordón cuneta para 49 cuadras y Pecma SRL presentó la oferta más baja

Cuatro empresas se presentaron este viernes a la Licitación Pública 12/26, convocada por el Municipio de Olavarría para ejecutar la primera etapa de la obra de cordón cuneta en Villa Aurora Norte. La propuesta más baja fue presentada por Pecma SRL, con una cotización de $687.887.297,62.

El acto de apertura de ofertas se realizó en el Palacio San Martín y contó con la presencia del director de Licitaciones, Ezequiel Lorenzo; el director de Obras de Pavimento e Hidráulica, Edgar Ronchi; y representantes de las cuatro firmas oferentes.

La licitación contempla la ejecución de cordón cuneta y pasantes en un total de 49 cuadras, en el sector delimitado por la avenida Luciano Fortabat, la avenida Circunvalación Eva Perón y las vías.

La zona está conformada actualmente por calles entoscadas que requieren tareas de mantenimiento permanente y representan un costo significativo para el Municipio. Según se explicó desde la comuna, la incorporación de cordón cuneta y pasantes permitirá mejorar el escurrimiento y la evacuación del agua de lluvia, además de reducir las necesidades de mantenimiento de las calles.

Las cuatro ofertas

En el acto de apertura se conocieron las propuestas económicas de las cuatro empresas que participaron del proceso licitatorio:

Pecma SRL: $687.887.297,62

$687.887.297,62 San Román Claudia Susana: $784.300.000

$784.300.000 Vilmey Arg. SAS: $922.567.425

$922.567.425 Atak SRL: $974.282.561

De esta manera, Pecma SRL presentó la oferta económica más baja, por un monto de $687,8 millones.

Las 49 cuadras incluidas en la primera etapa

La obra comprende distintos tramos de calles de Villa Aurora Norte:

Los Tulipanes , entre avenida Luciano Fortabat y Colectora Circunvalación: 10 cuadras.

, entre avenida Luciano Fortabat y Colectora Circunvalación: 10 cuadras. Las Hortensias , entre avenida Luciano Fortabat y Los Tulipanes: 2 cuadras.

, entre avenida Luciano Fortabat y Los Tulipanes: 2 cuadras. Los Gladiolos , entre avenida Luciano Fortabat y Los Tulipanes: 2 cuadras.

, entre avenida Luciano Fortabat y Los Tulipanes: 2 cuadras. Las Azucenas , entre avenida Luciano Fortabat y Los Tulipanes: 2 cuadras.

, entre avenida Luciano Fortabat y Los Tulipanes: 2 cuadras. Vélez Sarsfield , entre Colectora Circunvalación y Las Margaritas: 2 cuadras.

, entre Colectora Circunvalación y Las Margaritas: 2 cuadras. Diagonal , entre Canal Circunvalación y Las Rosas: 1 cuadra.

, entre Canal Circunvalación y Las Rosas: 1 cuadra. Los Crisantemos , entre Las Margaritas y Coronel Suárez: 3 cuadras.

, entre Las Margaritas y Coronel Suárez: 3 cuadras. Bolívar , entre Las Hortensias y Colectora Circunvalación: 6 cuadras.

, entre Las Hortensias y Colectora Circunvalación: 6 cuadras. Las Margaritas , entre avenida Fortabat y Los Tulipanes: 4 cuadras.

, entre avenida Fortabat y Los Tulipanes: 4 cuadras. Colectora Circunvalación , entre Vélez Sarsfield y las vías: 6 cuadras.

, entre Vélez Sarsfield y las vías: 6 cuadras. Betty Roca de Schwindt , entre avenida Fortabat y Los Tulipanes: 2 cuadras.

, entre avenida Fortabat y Los Tulipanes: 2 cuadras. Las Rosas , entre avenida Fortabat y Los Tulipanes: 4 cuadras.

, entre avenida Fortabat y Los Tulipanes: 4 cuadras. Hornos , entre Los Tulipanes y Colectora Circunvalación: 2 cuadras.

, entre Los Tulipanes y Colectora Circunvalación: 2 cuadras. Coronel Suárez , entre Los Tulipanes y Colectora Circunvalación: 2 cuadras.

, entre Los Tulipanes y Colectora Circunvalación: 2 cuadras. Las Dalias, entre Los Tulipanes y Colectora Circunvalación: 1 cuadra.

La apertura de ofertas constituye el primer paso del proceso administrativo para la adjudicación de los trabajos, que tendrán como objetivo mejorar el drenaje pluvial y las condiciones de circulación en ese sector de Villa Aurora.