Olavarría tiene más de 25 mil hectáreas en manos de propietarios extranjeros

Olavarría tiene 25.256,27 hectáreas en manos de propietarios extranjeros, de acuerdo con los datos publicados por el Observatorio de Tierras. La superficie representa alrededor del 4% del territorio del partido, que alcanza las 708.135,94 hectáreas.

El dato surge del mapa interactivo elaborado por el Observatorio de Tierras, una iniciativa vinculada a investigadores y docentes del Programa Interdisciplinario de Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. El organismo construyó la herramienta a partir de información del Registro Nacional de Tierras Rurales y otras fuentes públicas.

La cifra coloca a Olavarría dentro del mapa bonaerense de la extranjerización de tierras, aunque por debajo de los porcentajes registrados en varios distritos de la provincia.

Según un relevamiento publicado por Diarios Bonaerenses (DIB), en la provincia de Buenos Aires existen 289.802 hectáreas en manos de propietarios extranjeros, distribuidas en 28 partidos. En conjunto, esos distritos reúnen 3.530.118 hectáreas, por lo que la superficie extranjerizada representa el 8,21% de ese universo.

¿Qué ocurre en Olavarría?

De acuerdo con la información que muestra el Observatorio de Tierras para el partido, sobre una superficie total de 708.135,94 hectáreas, las tierras extranjerizadas alcanzan las 25.256,27 hectáreas.

El porcentaje informado por el mapa es del 4%. Si se realiza el cálculo sobre las cifras exactas de superficie, la proporción es de aproximadamente 3,57%, por lo que el porcentaje publicado por el organismo responde al redondeo.

El dato adquiere otra dimensión cuando se lo compara con la extensión territorial de Olavarría: las tierras extranjerizadas equivalen a una superficie superior a 252 kilómetros cuadrados.

Los casos más destacados de la provincia

El fenómeno presenta fuertes diferencias entre los distintos partidos bonaerenses.

El caso más llamativo es Campana, donde el 50% de la superficie figura en manos de propietarios extranjeros. Según los datos difundidos por DIB, son 11.935 hectáreas sobre un total de 23.743.

Le sigue Zárate, con el 25% de su territorio extranjerizado y unas 12.003 hectáreas.

En el caso de los partidos de mayor extensión territorial, la comparación cambia cuando se observa la cantidad absoluta de hectáreas.

Juárez encabeza ese ranking con 67.951 hectáreas, seguido por General Villegas, con 38.658; Balcarce, con 26.841; Guaminí, con 24.947; y Leandro N. Alem, con 16.113.

Olavarría, con sus 25.256 hectáreas, se ubica en ese grupo de partidos bonaerenses donde la superficie involucrada adquiere una dimensión significativa, aun cuando el porcentaje sobre el total del territorio sea inferior al de los distritos que encabezan el ranking porcentual.

Un fenómeno desigual

El relevamiento muestra que la extranjerización no se distribuye de manera uniforme en la provincia.

Después de Campana y Zárate aparecen Juárez, con el 13%; Exaltación de la Cruz, Almirante Brown y Presidente Perón, con el 12%; y Ezeiza, con el 11%.

Con un 10% se encuentran Leandro N. Alem, Moreno, Florencio Varela, Esteban Echeverría y La Plata. Ramallo, Marcos Paz y Monte registran alrededor del 8%.

En el otro extremo aparecen partidos con porcentajes cercanos al 6%, entre ellos Guaminí, General Villegas, General Alvarado, Villa Gesell, General Lavalle, Arrecifes, San Vicente y Avellaneda.

Un debate que vuelve a instalarse

El relevamiento del Observatorio de Tierras se desarrolla en medio del debate sobre el régimen de propiedad de las tierras rurales y los cambios impulsados sobre la legislación vigente.

La Ley 26.737, sancionada en 2011, estableció un límite del 15% para la titularidad extranjera sobre las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal, además de restricciones vinculadas con la nacionalidad de los propietarios y la superficie que puede concentrar un mismo titular. El Observatorio advierte que las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional podrían flexibilizar esos límites.

En sus informes, el organismo sostiene que el promedio nacional —alrededor del 5% del territorio en manos extranjeras— puede ocultar situaciones mucho más importantes cuando se observa la escala provincial o municipal. También plantea que la ubicación de esas tierras resulta relevante cuando coincide con zonas donde existen recursos estratégicos, como cursos de agua, acuíferos, minerales o corredores logísticos.

En ese escenario, las más de 25 mil hectáreas registradas en Olavarría forman parte de una fotografía más amplia sobre quiénes son los propietarios de la tierra en la provincia de Buenos Aires.

Fuente: Observatorio de Tierras / Diarios Bonaerenses (DIB).