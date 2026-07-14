Revocaron la excarcelación y ordenaron detener a un acusado por tentativa de femicidio en Olavarría

El Tribunal en lo Criminal N° 2 de Azul ordenó la inmediata detención de Cristian Sebastián Beltrán, un hombre de Olavarría imputado por tentativa de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, al considerar acreditado que incumplió las condiciones impuestas cuando obtuvo la excarcelación en 2023. La resolución fue firmada por los jueces Karina P. Gennuso y Albano Gallicchio.

La medida revoca el beneficio que había sido concedido el 17 de febrero de 2023 por el Juzgado de Garantías N° 2 de Olavarría, que le permitía transitar el proceso en libertad con la expresa prohibición de acercarse, contactar o mantener diálogo con la víctima.

El expediente principal investiga a Beltrán por los delitos de tentativa de homicidio doblemente agravado por la relación de pareja preexistente y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género, además de agresión con arma agravada, amenazas simples, amenazas agravadas por el uso de armas, coacción simple, hurto, robo y desobediencias reiteradas.

Incumplió la prohibición de contacto

La Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y de Género había solicitado la revocación de la excarcelación al sostener que el imputado incumplió la prohibición de acercamiento y contacto con la víctima. El planteo se apoyó en denuncias previas y en un informe psicológico incorporado al expediente.

El Tribunal también valoró ese informe, elaborado por profesionales de la Fiscalía, del que surge que la mujer continúa padeciendo las secuelas de la violencia sufrida. Según el documento, modificó su rutina diaria por temor a encontrarse con el acusado, evita determinados lugares y continúa sintiéndose intimidada por mensajes y conductas que atribuye al imputado. Además, explicó que dejó de realizar nuevas denuncias para evitar que el hostigamiento se intensificara.

Los fundamentos del Tribunal

Al analizar el caso, los jueces concluyeron que el imputado incumplió de manera arbitraria la obligación que le había sido impuesta al concederle la excarcelación.

En ese sentido, sostuvieron: «Beltrán ha incumplido arbitrariamente la obligación especial impuesta al concederle la excarcelación, consistente en la prohibición de acercamiento, contacto y/o diálogo con la víctima de autos.»

Además, remarcaron que la versión brindada por la denunciante resultó consistente con las constancias reunidas durante la investigación y señalaron que el relato incorporado al expediente presenta «detalles, coherencia y espontaneidad».

Los magistrados también advirtieron que el caso debe analizarse con perspectiva de género y sostuvieron que el incumplimiento de la medida de restricción reviste «especial gravedad», por lo que resolvieron revocar la excarcelación otorgada en 2023 y ordenar la inmediata detención del imputado, quien quedó a disposición del Tribunal en lo Criminal N° 2 de Azul.