Sin información oficial sobre el resultado: se licitó la concesión del servicio de Hemodinamia del Hospital Municipal

La Municipalidad de Olavarría llevó adelante este martes la apertura de sobres de la Licitación Pública N° 16/2026 para concesionar el servicio de Hemodinamia y construir una nueva sala destinada a esa prestación en el Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura». Sin embargo, el Departamento Ejecutivo dabía decidido no comunicar el resultado de la compulsa, como si ha sucedido en otras licitaciones públicas.

Al menos hasta el momento, se se desconoce cuántas ofertas fueron presentadas y qué empresas participan del proceso.

La licitación definirá quién tendrá a su cargo uno de los servicios de mayor complejidad del sistema público de salud local. Desde hace más de treinta años, el Centro Integral Cardiológico de Olavarría (CICO) funciona en el Hospital Municipal realizando intervenciones coronarias y es el actual concesionario del servicio, con contrato vigente hasta octubre de 2026, según se supo.

De acuerdo con información obtenida por En Línea Noticias, durante el período de venta de pliegos fueron adquiridos dos pliegos. Uno de ellos fue adquirido por el CICO, mientras que el restante correspondió a un grupo vinculado a la ciudad de Azul y vinculado con el Hospital Municipal Pintos.

No obstante, la compra del pliego no implica necesariamente la presentación de una oferta y, ante la ausencia de información oficial, no es posible confirmar si ambos interesados formalizaron propuestas en el acto de apertura.

Este medio también pudo saber que, antes del llamado a licitación, el CICO había solicitado una prórroga de la concesión vigente. Sin embargo, ese pedido no fue concedido por el Municipio, que resolvió avanzar con el proceso licitatorio.

El llamado prevé una concesión por 15 años, con posibilidad de una prórroga de dos años, e incluye no sólo la prestación integral del servicio de Hemodinamia sino también la construcción de una nueva sala dentro del predio del Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura». El futuro adjudicatario deberá aportar el equipamiento necesario, garantizar la atención permanente de urgencias y emergencias durante las 24 horas y cumplir con las exigencias técnicas y edilicias previstas en el pliego.



Concluida la apertura de sobres, el expediente ingresará ahora en la etapa de evaluación. Como ocurre en toda licitación pública, las ofertas serán analizadas por la comisión evaluadora designada a tal efecto, que deberá expedirse sobre el cumplimiento de las condiciones técnicas, económicas y administrativas antes de emitir el correspondiente dictamen.

En caso de que finalmente se hubiera presentado un único oferente, el procedimiento podría requerir además la intervención del Honorable Concejo Deliberante, de acuerdo con la normativa vigente para este tipo de contrataciones. Recién una vez cumplidas esas instancias el Municipio estará en condiciones de resolver la adjudicación definitiva de la concesión.