CoNverSo | Gustavo Sánchez, el médico de Olavarría que compartió equipo con Maradona y se quedó con una enseñanza para toda la vida

Antes de convertirse en uno de los referentes de la atención primaria de la salud en Olavarría, el doctor Gustavo Sánchez tuvo una infancia atravesada por una experiencia que pocos pueden contar: compartir equipo con Diego Armando Maradona en las divisiones inferiores de Argentinos Juniors.

Sánchez construyó una extensa trayectoria profesional en la ciudad, donde fue uno de los pioneros del sistema de salud comunitario. Durante quince años se desempeñó en el Barrio Obrero y luego continuó su trabajo en los sectores correspondientes a los barrios Provincial y Coronel Dorrego. Tiempo después se convirtió en el primer médico de su camada en acceder a la jubilación en Olavarría.

Pero mucho antes de los consultorios y los centros de salud, su historia estuvo ligada al fútbol. Durante su infancia en el barrio porteño de Floresta, en la década de 1960, la vida cotidiana transcurría en las calles y en los potreros, donde los chicos se reunían a jugar todos los días.

A los nueve años, una circunstancia casual lo llevó a las inferiores de Argentinos Juniors. El padre de un compañero de escuela que ya integraba la institución le propuso sumarse al club. Allí comenzó una etapa de cinco años en la que coincidió con quien años después se transformaría en una leyenda del fútbol mundial.

“Me tocó jugar con Diego Maradona y con un montón de otros chicos que se desarrollaron profesionalmente en el fútbol y que han jugado no solamente dentro del país, también han jugado en Europa”, recordó Sánchez en una entrevista realizada en el ciclo CoNverSo, conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Scotton.

Más allá de lo que significaría Maradona con el paso del tiempo, Sánchez recordó aquel período desde una mirada diferente: la de un grupo de chicos que compartían entrenamientos, partidos y sueños.

Al comparar aquella experiencia con la actualidad del seleccionado argentino y el rol de Lionel Messi, explicó: “Yo miro la selección actual y como Lionel Messi es como una especie de faro referente que, aunque no esté en medio de la jugada, todos lo tienen presente como para en algún momento darle la pelota y esperar que esos tipos ahí sí, con lo virtuoso, puedan marcar una diferencia”.

Y agregó: “Bueno, con Diego pasaba eso. Un tipo que era capaz de sacarse dos o tres tipos de encima en una jugada que vos decías cómo hizo, pero después de hacerlo le daba la pelota a alguien que estaba obviamente en una posición más provechosa para que, si concretabas el gol, te ponía en ventaja, ganabas; en fin, lo que todo el mundo sabe que es el fútbol”.

La enseñanza de Maradona y del fútbol que trasladó a la medicina

Para Sánchez, aquella experiencia no quedó solamente como una anécdota de infancia. Los valores aprendidos en esas divisiones inferiores acompañaron su vida profesional y fueron parte de su manera de entender la medicina comunitaria.

Consultado sobre qué le había dejado aquella etapa, fue claro: “Lo que te queda es el orden y la perseverancia. El entender que nadie, por más que sea tocado por la varita, puede solo. Primera cosa. Y segundo, que por más que sea tocado por la varita, tiene que poner el esfuerzo”.

El médico recordó también la exigencia de aquellos años en Argentinos Juniors: “Nosotros entrenábamos lunes, miércoles y viernes para jugar los fines de semana y era a cara de perro. Lunes, miércoles y viernes íbamos a las dos de la tarde y eran las cinco o seis de la tarde cuando se terminaba”.

Pero además destacó una enseñanza que iba más allá del deporte: la importancia de la formación educativa. “Tenía una cosa reinteresante ese tiempo, y era que el técnico una de las cosas que siempre nos preguntaba es cómo nos iba en la escuela. Y si veía que no podían abandonar los estudios por dedicarle toda la energía, en este caso, al deporte”.

Esa idea del esfuerzo colectivo, la capacitación permanente y el trabajo en equipo fue, según Sánchez, una de las bases que luego aplicó durante sus más de 30 años vinculados a la salud pública de Olavarría.

“Era una manera de reforzar esta idea de que sin esfuerzo no existe nada, no es la manera de conseguirlo todo por dádiva. Y segundo, que la capacitación de alguna manera va haciendo que tengas nuevas puertas”, reflexionó.

La historia de un médico que encontró en una cancha de fútbol, junto a un joven Diego Maradona, algunas de las claves que después marcarían su camino en la medicina y en el servicio a la comunidad.

Podés mirar la entrevista completa al doctor Gustavo Sánchez en el canal de YouTube de En Línea Noticias.