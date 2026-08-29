Mercedes Landívar destacó el avance de nuevas leyes sobre derechos, inclusión y protección en la Provincia

La diputada provincial y jefa de Gabinete del Municipio de Olavarría, Mercedes Landívar, destacó los proyectos aprobados durante la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados bonaerense, vinculados con la prevención de la violencia digital, la protección de niñas, niños y adolescentes, la inclusión laboral de personas con discapacidad y la lucha contra la discriminación.

“Más derechos y más herramientas para una Provincia que incluya y proteja”, expresó Landívar al referirse a la agenda legislativa abordada durante la jornada.

Entre las iniciativas, la Cámara dio media sanción a la denominada Ley Ema, que establece la creación de un programa provincial destinado a prevenir y abordar situaciones de violencia digital en los ámbitos educativos. La propuesta contempla herramientas vinculadas con ciudadanía digital, consentimiento, privacidad y uso responsable de las tecnologías, además de instancias de capacitación para docentes y equipos educativos.

Durante la sesión también se avanzó con medidas vinculadas a los derechos de las personas con discapacidad. La Provincia adhirió al Régimen Federal de Empleo Protegido, una medida orientada a fortalecer los derechos de quienes desarrollan actividades laborales en talleres protegidos y a brindar nuevas herramientas para el sostenimiento de estos espacios.

Asimismo, se sancionó la adhesión a la Ley Nacional 24.901, que establece un sistema integral de prestaciones para las personas con discapacidad, contemplando servicios vinculados con salud, rehabilitación, educación, transporte y asistencia.

Otro de los proyectos abordados fue la actualización del marco provincial contra la discriminación. La iniciativa amplía las herramientas de prevención, protección y reparación e incorpora políticas de concientización, capacitación y acciones positivas.

“Seguimos construyendo una Provincia con más derechos, más inclusión y un Estado presente para acompañar y proteger a cada bonaerense”, sostuvo Landívar al sintetizar los avances legislativos de la sesión.