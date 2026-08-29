Martín Endere destacó la media sanción de la Ley EMA: “Tenemos que lograr que el Estado llegue antes”

El diputado provincial olavarriense Martín Endere destacó la media sanción que la Cámara de Diputados bonaerense dio a la denominada Ley EMA, una iniciativa que busca fortalecer las herramientas para prevenir y abordar situaciones de violencia escolar, bullying y cyberbullying en las escuelas de la provincia de Buenos Aires.

Endere remarcó que se trata de una problemática que requiere “respuestas concretas y una intervención activa por parte del Estado”, y puso el foco en la necesidad de actuar antes de que las situaciones de violencia se agraven.

“La violencia escolar, el bullying y el cyberbullying son problemas reales que afectan a nuestros chicos y que requieren respuestas concretas por parte del Estado”, sostuvo el legislador.

La iniciativa lleva el nombre de Ema, una adolescente bonaerense de 15 años cuya historia puso de manifiesto las consecuencias que pueden generar situaciones de violencia y vulneración de derechos en los ámbitos escolar y digital.

Para Endere, uno de los principales objetivos debe ser fortalecer las políticas de prevención y detección temprana. “Las políticas públicas no se limiten a actuar una vez producido el daño, sino que permitan detectar tempranamente las señales de alerta y prevenir que los conflictos escalen”, señaló.

“Hay una diferencia sustancial entre llegar después del problema y llegar antes de que el problema se agrave. Nosotros queremos que el Estado llegue antes”, afirmó el diputado provincial.

El legislador también advirtió sobre el impacto de las nuevas tecnologías en este tipo de situaciones y señaló que los conflictos entre estudiantes ya no quedan necesariamente circunscriptos al ámbito escolar.

“La violencia que enfrentan hoy nuestros estudiantes no termina cuando termina la jornada escolar. Los conflictos pueden trasladarse rápidamente a teléfonos, grupos de WhatsApp y redes sociales”, explicó.

En ese sentido, Endere valoró que la iniciativa contemple herramientas concretas para las instituciones educativas y remarcó la importancia de contar con mecanismos de detección, protocolos de actuación y equipos preparados para intervenir frente a estas situaciones.

“Queremos que cuando un chico atraviese una situación de violencia encuentre un adulto preparado para escucharlo y una institución que sepa cómo actuar”, expresó.

Finalmente, el diputado bonaerense planteó que el objetivo debe ser garantizar espacios educativos seguros y evitar que quienes atraviesan situaciones de violencia enfrenten el problema en soledad.

“Estamos hablando de algo tan básico como garantizar que ningún chico tenga miedo de ir a la escuela y que ningún estudiante que atraviese una situación de violencia sienta que está solo”, concluyó.