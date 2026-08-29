Iberica Del Carmen Hou Vda. de Berho “Ibe” (Q.E.P.D.) Falleció en Olavarría el día 29 de agosto de 2026 a los 87 años de edad. Su hijo, Ignacio Berho; su hija política, Florencia Fredes; sus nietos, Lorenzo y Matilda; familiares y amigos acompañan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “C”. Comienza el sábado 29 de agosto a las 8 hs. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Municipal de Olavarría. Día y hora: Sábado 29 de agosto a las 11.30 hs. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Microcentro. Nacida en Olavarría. Docente jubilada y pensionada.