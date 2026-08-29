¡Campeonas del mundo! Las Leonas le ganaron una final emocionante a Países Bajos

Las Leonas se consagraron campeonas del mundo al ganarle una emocionante final a Países Bajos contra casi todos los pronósticos.

La definición se dio por penales: Argentina se impuso por 3 a 1, tras un duro 1 a 1 en el tiempo regular.

La Selección Argentina se clasificó líder tanto en la primera como en la segunda fase, vencieron a Australia en semifinales y ahora van por el título ante las neerlandesas, candidatas y máximas ganadoras del torneo.

La Selección Argentina tuvo una Copa del Mundo casi perfecta y llega invicta a la final: en la primera ronda formó parte del Grupo B donde le ganaron 3-2 a Alemania y 2-0 a Escocia e igualaron 1-1 frente a Estados Unidos, resultados que les permitieron clasificar a la segunda fase en lo más alto.

Allí enfrentaron a España y Bélgica además de arrastrar el resultado ante las alemanas, y con victoria 3-0 ante las españoles y empate frente a las belgas se metieron en semis como líderes del Grupo F. En el primer partido mano a mano, Las Leonas tuvieron un encuentro muy parejo contra Australia, pero en el último cuarto un gol de Julieta Jankunas les dio el triunfo y la clasificación a la final.

Por su parte, Países Bajos arrolló a todos sus rivales y se metió en el partido por el título habiendo ganado todos los encuentros: por el Grupo A venció 2-0 a Chile, 4-2 a Australia y 9-0 a Japón; mientras que en el Grupo E, por la segunda ronda, derrotaron 2-0 a India y 4-1 a China.

A su vez, en semifinales le ganaron 1-0 a Bélgica y ahora van por el décimo título.