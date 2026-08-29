La Asociación de Árbitros de Olavarría renovó su Comisión Directiva

La Asociación de Árbitros de Olavarría dio a conocer la conformación de su nueva Comisión Directiva, que estará al frente de la institución durante el próximo período.

La conducción estará encabezada por Marcos Palavecino, quien asumió como presidente, acompañado por Nicolás Rodríguez en la vicepresidencia.

La nueva comisión se completa con Lautaro Bessia, como secretario; Julián Figueroa, como tesorero; y Alejandro Scipioni, como protesorero.

En tanto, los cargos de vocales serán ocupados por Emiliano Peralta, Jerónimo Navas y Florencia Salguero.

La renovación de autoridades fue comunicada por la propia Asociación, que señaló que la nueva conducción tendrá entre sus objetivos continuar trabajando por el crecimiento, la formación y el desarrollo del arbitraje en la ciudad.

Desde la institución también expresaron sus deseos de una buena gestión para quienes asumirán la responsabilidad de conducir la entidad durante esta nueva etapa.