Video / Vecino mostró a “Los Paja Brava” dañando macetas en la calle Necochea

Un vecino de Olavarría difundió un video en el que se observa a dos jóvenes dañando una de las macetas ubicadas sobre la calle Necochea.

Junto con las imágenes, el vecino señaló que se trataría del “temido dúo autodenominado ‘Los Paja Brava’”, a quienes acusó de haber vuelto a atacar las macetas de la zona.

En tono irónico, acompañó la publicación con el siguiente mensaje: “Al grito de ‘paja o muerte’ se ensañaron nuevamente con las pobres plantas que desconocían su falta de sexo”.

El video circuló en redes y además, en las últimas horas, tracendió las fronteras de Olavarría.