Despedida: el diario El Fénix de Benito Juárez deja de editarse en papel

Por Ana Roche – Agencia DIB

El diario El Fénix de Benito Juárez cierra una etapa de 137 años: dejará de salir en papel, aunque mantendrá informada a su comunidad a través de su sitio web. Fundado por Don Urbano García, atravesó diversas etapas y transformaciones al ritmo de los cambios culturales e históricos del siglo XX y de lo que va del nuevo milenio.

«No ha sido una decisión fácil. Las brasas reavivadas que hicieron resurgir de las cenizas a El Fénix en 1984, hoy se están apagando. Nunca hay un solo motivo cuando se toma una decisión tan fuerte. Un diario no es un producto más. Discontinuar su edición no es lo mismo que bajar la persiana de un negocio. Es el reflejo de una pérdida mayor que sufrimos los juarenses, como todo el país, porque significa que una usina de ideas que aporta a la construcción de nuestra memoria deja de funcionar. Hay transformaciones inevitables cuando en el camino ya no están todos los brazos que sostuvieron este proyecto de más de cuatro décadas. Como seguramente lo hizo Urbano García aquella vez en 1937, hoy replegamos las alas, con la ilusión de saber que, a pesar de todo, no perdimos las plumas, y que cuando hay alas se puede volver a volar», expresaron desde la conducción actual del diario.

El 4 de Agosto de 1889 el periódico La Liga del Sur, de Don Urbano García, que aparecía los jueves y domingos, cambió de denominación: ese fue el nacimiento de El Fénix.

Ese domingo 4 de agosto de 1889 salió el ejemplar Nro. 1, fundado por Don Urbano García y siendo su director Don José A. Venegas, etapa que continuó hasta el año 1897, cuando su creador fue designado intendente. Tres años después, en 1.900, reapareció con su mismo espíritu y compromiso con la sociedad, hasta el 28 de abril de 1937.

La refundación de su tercera etapa comenzó el 29 de octubre de 1.984, impulsada por los nietos del fundador y un grupo de amigos, con la constitución de la sociedad El Fénix Editora S.A. Fue su director periodístico Julio César Carril hasta el año 1991, sucedido por Hugo Alberto Beain, fallecido en julio de este año.

El diario El Fénix mantendrá su impronta en el portal web www.elfenixdigital.com, pero la nostalgia es inevitable cuando se repasa el recorrido histórico de un medio centenario, de los más longevos de la provincia de Buenos Aires y el país.