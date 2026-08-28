Tandil pagará $52 millones para extraer árboles protegidos: la obra quedó en manos de una empresa de Olavarría

Fuente y foto: La Voz de Tandil.

El Municipio de Tandil adjudicó una licitación privada por $51.850.000 para realizar trabajos de poda y extracción de árboles en dos cuadras de calle Richieri, en una zona donde la intervención sobre el arbolado urbano generó cuestionamientos de organizaciones ambientalistas.

La contratación fue formalizada a través del Decreto Nº 2590/2026 y quedó en manos de Atak SRL, una empresa oriunda de Olavarría. La firma presentó una oferta de $51.850.000, sensiblemente inferior al presupuesto oficial establecido por el Ejecutivo municipal, que superaba los $63 millones.

Para llevar adelante el proceso, el Municipio invitó a ocho proveedores a presentar sus propuestas. El 4 de agosto se realizó la apertura de ofertas y se recibieron dos cotizaciones. Posteriormente, la Dirección General de Espacios Verdes recomendó adjudicar los trabajos a Atak SRL.

La intervención contempla la poda y extracción de ejemplares ubicados en calle Richieri al 200-300, entre Callao y Fugl.

El caso adquiere particular relevancia por los antecedentes de reclamos vinculados con el arbolado de esa calle. En mayo pasado, la organización Defensa del Arbolado (DEAR) había solicitado al Municipio que evitara la tala de 12 plátanos ubicados en Richieri entre Avellaneda y Fugl.

En aquella oportunidad, desde la organización habían señalado que los ejemplares “no se encuentran en condiciones de peligrosidad” y que están “protegidos como patrimonio de Tandil”. Además, reclamaron que se dejara sin efecto el pedido Nº 2353, fechado el 27 de abril de 2026 y originado en la Secretaría de Servicios Públicos.

Si bien la licitación ahora adjudicada corresponde al tramo comprendido entre Callao y Fugl, la decisión vuelve a poner bajo discusión la política de conservación del arbolado urbano en Tandil y, particularmente, el destino de ejemplares que organizaciones locales consideran protegidos.

Mientras el Municipio avanza con la contratación, el costo de los trabajos asciende a $51,85 millones, que serán abonados a una empresa de Olavarría.