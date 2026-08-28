Dirigentes de la Lista Amarilla se reunieron con el gerente de Distribución de Coopelectric

Integrantes de la Lista Amarilla, espacio político que constituye la base de la actual conducción de Coopelectric, recibieron en su sede de Sargento Cabral 3332 al gerente de Distribución del Servicio Eléctrico de la cooperativa, ingeniero Claudio Nápoli, con quien mantuvieron un encuentro para repasar la situación del servicio en distintos sectores del Partido de Olavarría.

Durante la reunión se analizó el estado del suministro en la planta urbana, las localidades y la zona rural, con especial atención al seguimiento de los reclamos y solicitudes realizados por los vecinos.

En ese marco, Nápoli remarcó la importancia de canalizar los reclamos a través del WhatsApp 2284-230707, ya que, según explicó, ese mecanismo permite que las solicitudes ingresen rápidamente al sistema y puedan ser derivadas al equipo técnico correspondiente.

El gerente de Distribución también explicó cómo funciona el sistema eléctrico, desde la generación y el transporte hasta la distribución, y detalló cómo se compone la factura que reciben los usuarios.

Uno de los puntos destacados fue la aclaración respecto del componente que percibe Coopelectric. Según se explicó durante el encuentro, la cooperativa solo recibe el tramo correspondiente a la distribución, cuyo valor no es determinado por la propia entidad sino por los organismos reguladores.

También se abordó el funcionamiento del Alumbrado Público. En este caso, Coopelectric tiene a su cargo la operación y el mantenimiento, mientras que las obras de extensión son planificadas por el Municipio. Ante la falta de iluminación en una cuadra, los vecinos pueden impulsar y afrontar una obra, siempre que exista previamente la correspondiente factibilidad técnica.

Durante la charla, Nápoli sintetizó la complejidad que implica garantizar el servicio eléctrico: “Llevar energía a cada hogar no es una tarea sencilla. Apretar una tecla y que se encienda la luz requiere de tecnología, trabajo, capital humano e inversiones”, sostuvo.

Desde la Lista Amarilla destacaron que este tipo de encuentros permiten trasladar las inquietudes de los distintos barrios, conocer de primera mano el trabajo que desarrolla el área técnica y realizar un seguimiento de las condiciones de las redes eléctricas en todo el Partido de Olavarría.