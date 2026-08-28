Tolosa Paz visitó Azul y se sumó al reclamo por la Autopista en la Ruta 3

El intendente de Azul, Nelson Sombra, recibió esta tarde en su despacho a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, en un encuentro del que también participaron integrantes del grupo Vecinos Autoconvocados por la Ruta 3, para analizar la situación de la traza y la histórica demanda por la construcción definitiva de una autopista.

Durante la reunión se repasó la extensa lucha que llevan adelante los vecinos, el reclamo por una autopista sobre la Ruta Nacional 3, las necesidades de mejora de la traza y los distintos sectores que actualmente presentan condiciones críticas para la circulación.

Uno de los ejes del encuentro fue además la situación judicial iniciada por el Municipio de Azul. La presentación realizada ante la Justicia por el estado de la ruta derivó en una medida cautelar que ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad y a Corredores Viales S.A. adoptar medidas urgentes de seguridad vial en el tramo comprendido entre Azul y Cacharí.

En ese marco, también se abordaron los avances vinculados con el cumplimiento de la medida cautelar y el compromiso asumido por Corredores Viales de ejecutar las acciones requeridas en dos etapas.

De la reunión participó además el secretario de Desarrollo de la Comunidad, Omar Seoane.

Posteriormente, Sombra, Tolosa Paz y los integrantes de Vecinos Autoconvocados se trasladaron hasta el sector del Cristo, a la vera de la Ruta 3, un lugar emblemático para el reclamo. Allí se realizan históricamente asambleas y manifestaciones para exigir la construcción de la autopista y se encuentra el cartel que recuerda a las víctimas de siniestros viales ocurridos en la ruta, junto con las adhesiones de vecinos al pedido de una traza segura y definitiva.