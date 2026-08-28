Despiste y vuelco de un camión en el kilómetro 173 de la Ruta Nacional 3

Fuente: Noticias de Azul

Un camión Scania protagonizó un despiste y posterior vuelco este viernes en el kilómetro 173 de la Ruta Nacional 3, en jurisdicción de Las Flores.

Al arribar al lugar, efectivos del Destacamento Vial Las Flores constataron que, por causas que son materia de investigación, un Scania 420, dominios SLD737 y JED779, se salió de la cinta asfáltica y terminó volcado sobre la banquina, en un sector próximo a una zona con acumulación de agua.

El vehículo era conducido por Carlos Raúl Morante, quien resultó ileso y recibió asistencia preventiva por parte del servicio de emergencias en el lugar.

En el operativo trabajaron efectivos del Destacamento Vial Las Flores y personal de los servicios de emergencias.