Frigorífico de Cacharí: trabajadores denuncian que la empresa dejó afuera a más de la mitad del personal

Trabajadores de la planta frigorífica American Meat S.A. de Cacharí denunciaron que la empresa incumplió el acuerdo alcanzado horas antes y que este jueves impidió el ingreso de más del 50% del personal que debía retomar sus tareas habituales.

A través de un comunicado difundido este jueves 27 de agosto, los trabajadores señalaron que se presentaron a la planta para reincorporarse a sus puestos de trabajo, pero que Marcelo Manes, Diego Etcheverry y el jefe de planta, Andrés Pimentel, les habrían impedido el ingreso a un grupo mayoritario de operarios, bajo el argumento verbal de una supuesta reducción de personal.

Los trabajadores calificaron la situación como un “incumplimiento del acuerdo y despidos encubiertos” y cuestionaron que no se les haya informado formalmente cuál será la situación laboral de quienes quedaron afuera.

En ese sentido, plantearon además que existe incertidumbre respecto del pago de las quincenas adeudadas y reclamaron precisiones sobre las eventuales indemnizaciones correspondientes a los trabajadores que no continuarían en la planta.

El conflicto involucra a American Meat S.A. y/o American Beef S.A., firmas mencionadas por los trabajadores en relación con los pagos, y a AGROGUAY. Según denunciaron, la decisión de impedir el ingreso se produjo poco después del acuerdo alcanzado con la representación sindical, que había permitido destrabar parcialmente el conflicto laboral.

Los operarios interpretaron la medida como una represalia contra quienes participaron de los reclamos por salarios y condiciones laborales. “No vamos a tolerar que nos sigan manipulando ni que dejen a nuestros compañeros en el total desamparo económico”, expresaron.

Ante esta situación, reclamaron la intervención inmediata del Ministerio de Trabajo y el respaldo del gremio para garantizar el cumplimiento del acuerdo y la situación laboral de los trabajadores afectados.

El comunicado fue firmado por “Trabajadores Unidos de American Meat S.A.”, quienes cerraron el documento con un reclamo de continuidad laboral y el pago de las sumas adeudadas.