Nuevas tecnologías y responsabilidad penal adolescente: capacitaron a equipos educativos en Azul

El fiscal de Azul, Dr. Adrián Peiretti, encabezó el II Encuentro Institucional sobre Prevención y Abordaje de las Nuevas Tecnologías y la Responsabilidad Penal Adolescente, una jornada de capacitación destinada a equipos directivos, de orientación escolar y profesionales de instituciones educativas.

Durante el encuentro se explicó el funcionamiento de las fiscalías, cómo se inicia una investigación penal, quiénes pueden realizar una denuncia y en qué situaciones es necesario acudir a la Justicia. También se abordó el rol de las instituciones educativas frente a hechos que podrían constituir delitos.

Uno de los principales ejes fue la preservación de pruebas digitales, con recomendaciones para resguardar información que pueda resultar relevante para una investigación. Además, se brindaron pautas sobre cuándo corresponde realizar reportes o bloqueos en plataformas digitales y en qué casos esas medidas deben complementarse con una denuncia formal.

La capacitación incluyó el abordaje de problemáticas como grooming, bullying, corrupción de menores, material de abuso sexual infantil (MASI), daño informático y otros delitos vinculados al uso de nuevas tecnologías. También se trabajó sobre el sexting y los riesgos asociados a la difusión de imágenes íntimas entre adolescentes, con especial énfasis en la prevención y el abordaje interdisciplinario.

Otro de los temas desarrollados fue el régimen de responsabilidad penal adolescente y los alcances de la reciente modificación de la edad de imputabilidad, incluyendo aspectos vinculados con su implementación y los desafíos que plantea la nueva normativa.

En ese marco, Peiretti destacó la importancia de sostener un diálogo permanente con los estudiantes y brindar información clara sobre las consecuencias de determinadas conductas y el alcance de la legislación vigente.

La jornada fue coordinada por la inspectora de la Modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, Lic. Rocío Zarlenga, junto con integrantes del Equipo Distrital de Infancia y Adolescencia, equipos de conducción y orientación escolar, profesionales de escuelas primarias, del Centro Educativo Complementario, de Educación Especial e inspectores de distintos niveles.

Desde la organización señalaron que este tipo de encuentros permite fortalecer la articulación entre el sistema educativo y el Ministerio Público, con el objetivo de mejorar la prevención, la detección temprana y el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes frente a los riesgos vinculados con el uso de las nuevas tecnologías.