María del Carmen Aguiar (Q.E.P.D.). Falleció en Olavarría el día 27 de agosto de 2026 a los 63 años de edad. Su pareja Roberto Lallera. Sus hijos Silvia y José Luis Giombetti. Sus nietos Camila y Mateo Godoy. Su hermana Graciela Aguiar de Heiland y demás deudos participan su fallecimiento. Vecina del barrio Hipólito Yrigoyen. Nacida en Coronel Suárez. Jubilada. Velatorio: España 2942, Departamento «B». El velatorio cierra a las 22 horas, reabre este viernes a las 8:30 horas y finaliza a las 11:30 horas. Responso: Capilla Ardiente. Cremación: Crematorio Pinos de Paz. Día y hora: A confirmar. Servicio adherido a Coopelectric.