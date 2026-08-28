Norma Dora Occhi (Q.E.P.D.). Falleció en Olavarría el día 27 de agosto de 2026 a los 83 años de edad. Sus hijos José Luis, Sergio Javier y Daniel Antonio Balbino. Sus hijas políticas Silvia Barberio y Silvia García. Sus nietos Antonella, Nicolás, Micaela, Rocío y Lourdes. Sus nietos políticos. Sus bisnietos Vera, Catriel y Emma. Su hermano Héctor Occhi. Sus hermanos políticos, sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Vecina del barrio Microcentro. Nacida en Blanca Grande. Jubilada y pensionada. Velatorio: España 2942, Departamento «C». El velatorio comienza este viernes a las 7:00 horas y finaliza a las 10:00 horas. Responso: Capilla Ardiente. Cremación: Crematorio Pinos de Paz. Día y hora: A confirmar.