Un incendio intencional en el barrio Ituzaingó dejó tres vehículos dañados y destrozos en una vivienda

Un violento episodio ocurrió en el barrio Ituzaingó ex 104, donde un incendio intencional provocado frente a un monoblock afectó a tres automóviles y movilizó a personal de bomberos, personal médico y agentes policiales.

El hecho se registró en la Casa 7 del mencionado barrio, ubicado en la intersección de las calles San Lorenzo y Azopardo. Según se pudo saber, el hijo de la mujer que habita en el lugar provocó en primera instancia destrozos dentro de la vivienda, causando la rotura de los vidrios del departamento de su madre. Posterior a esto, el sujeto habría incendiado de manera intencional uno de los vehículos estacionados frente al edificio, lo que generó que las llamas se propagaran rápidamente hacia otros dos rodados que también pertenecen a la víctima.