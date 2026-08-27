Un joven fue trasladado al hospital tras un choque en Rivadavia y Rufino Fal

Un hecho de tránsito de gran impacto ocurrió este jueves alrededor de las 14:00 en la intersección de la avenida Rivadavia y Rufino Fal, en el barrio Mariano Moreno de Olavarría.

La colisión fue protagonizada por una camioneta Chevrolet S10, conducida por un hombre, y un automóvil Volkswagen Bora, al mando de un joven.

La camioneta circulaba por Rivadavia e impactó contra el auto, que transitaba por Rufino Fal.

Tras el golpe, ambos vehículos quedaron detenidos a metros de la esquina donde se ubica una reconocida inmobiliaria de la zona.

Al lugar asistieron dos unidades de emergencia médica: una ambulancia de un servicio privado y otra del sistema público de salud.

El personal del servicio público trasladó al conductor del Volkswagen Bora al Hospital Municipal Héctor Cura con lesiones en una de sus piernas.

En tanto, el conductor de la camioneta recibió atención médica en el lugar por parte del equipo del servicio privado.Personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría (CPO) trabaja en el sector del siniestro. El tránsito se encuentra interrumpido sobre la calle Rufino Fal y parcialmente habilitado sobre la avenida Rivadavia.