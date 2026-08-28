La Corte bonaerense rechazó un recurso de un olavarriense condenado por hechos de violencia de género

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires desestimó este viernes por “manifiestamente inadmisible” el recurso extraordinario presentado por la defensa de un olavarriense condenado a una pena única de 12 años y 6 meses de prisión por hechos de violencia de género.

La decisión del máximo tribunal bonaerense se originó a partir de un recurso presentado contra una resolución de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen.

Según surge de la resolución del máximo tribunal bonaerense, la Cámara había rechazado el recurso de la defensa y confirmado la resolución dictada por el Juzgado en lo Correccional del Departamento Judicial de Azul, con sede en Olavarría.

En esa instancia, el hombre había sido condenado a tres años de prisión, accesorias legales y costas como autor penalmente responsable de los delitos de amenazas simples en concurso real con coacción simple, por hechos ocurridos los días 11 y 12 de diciembre de 2024 en Sierra Chica. Además, había sido declarado reincidente.

La condena se integró posteriormente con una pena anterior y se estableció una pena única de 12 años y 6 meses de prisión.

La defensa oficial interpuso el 12 de junio de 2026 un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley directamente ante la Suprema Corte bonaerense.

Sin embargo, los ministros consideraron que la presentación era “manifiestamente inadmisible”, debido a que este tipo de recursos debe ser interpuesto directamente ante el tribunal que dictó la decisión que se pretende recurrir.

Ese tribunal, según establece el Código Procesal Penal, es el encargado de realizar el correspondiente juicio de admisibilidad antes de que el planteo pueda llegar a la Suprema Corte.

Por ese motivo, el máximo tribunal provincial resolvió desestimar el recurso, sin ingresar al análisis de los argumentos de fondo planteados por la defensa.

De esta manera, la resolución conocida ahora no constituye una nueva revisión de la condena: la Suprema Corte se limitó a rechazar el recurso por una cuestión formal vinculada con la forma en que fue presentado.

El caso había sido informado anteriormente por En Línea Noticias a partir de las actuaciones judiciales que involucraron al hombre por hechos de violencia de género cometidos mientras se encontraba en libertad condicional.