Una docente olavarriense involucrada en un choque en la Ruta 3: uno de los vehículos terminó fuera de la calzada

Fuente: Noticias de Azul

Una docente olavarriense quedó involucrada este viernes por la mañana en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 242, en el tramo comprendido entre Cacharí y Las Flores.

El hecho se registró alrededor de las 10:30, cuando, por causas que son materia de investigación, un automóvil y un utilitario protagonizaron un roce. Como consecuencia del impacto, uno de los vehículos despistó, salió de la cinta asfáltica y terminó detenido sobre la colectora.

La conductora del Toyota Corolla, Analía Alejandra Umpierrez, de 63 años y domiciliada en Olavarría, es docente universitaria y resultó ilesa. El otro vehículo involucrado fue una Renault Kangoo, conducida por Juan Pablo Gandolfo, de 45 años, domiciliado en Azul.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas y la circulación por la Ruta 3 no se vio interrumpida.

En el lugar trabajaron efectivos de la Subcomisaría de Cacharí y del Puesto de Vigilancia de Parish, quienes asistieron y ordenaron el tránsito hasta la remoción de los vehículos. También participaron Bomberos Voluntarios de Cacharí.

Según informó la Policía, ambos conductores contaban con la documentación reglamentaria para circular, intercambiaron los datos correspondientes de sus seguros y, tras las actuaciones de rigor, el lugar fue liberado sin otras novedades.