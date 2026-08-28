Licitan por más de $107 millones el mobiliario para el archivo del Complejo Judicial de Olavarría

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires llamó a Licitación Pública N° 44/2026 para contratar la provisión y armado del mobiliario metálico destinado al equipamiento del local que funcionará como Archivo de Expedientes del Complejo Judicial de Olavarría.

El espacio se encuentra ubicado en el subsuelo del inmueble situado sobre calle 25 de Mayo, entre Bolívar y Vélez Sársfield, perteneciente al Departamento Judicial de Azul.

Según la publicación oficial, el presupuesto estimado asciende a $107.416.000, mientras que el proceso de compra corresponde al PBAC N° 1-0928-LPU26, bajo el expediente 3000-26569-2026.

La apertura de las ofertas está prevista para el 7 de septiembre de 2026 a las 9:00 horas. Los pliegos de bases y condiciones serán entregados sin cargo y podrán consultarse y descargarse a través del sitio web de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y del sistema PBAC.

La contratación contempla específicamente la provisión y armado de mobiliario metálico, que será destinado al equipamiento del espacio donde se almacenarán expedientes judiciales.

La convocatoria fue publicada este viernes 28 de agosto y establece como fecha de vencimiento de la publicación el lunes 31 de agosto.