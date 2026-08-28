Preocupación por la desaparición de Cipriano López: «hace dos meses que falta»

Entrevista: Jorge Scotton / En Linea Noticias

Imágenes: Mauricio Latorre

Un vecino del barrio de 77 años, identificado como Cipriano López, permanece desaparecido desde mediados de junio y sus allegados expresan una profunda preocupación ante la falta de novedades sobre su paradero. La denuncia fue radicada formalmente por Milagros, una vecina del sector con quien el hombre mantenía una relación de estrecha confianza.

«Hace dos meses ya que falta el hombre. Él vive en esa casita hará más de 20 años», relató Milagros, quien explicó las condiciones precarias en las que habitaba López: «No vivía bien que digamos, no tenía la comodidad tampoco porque no tiene baño. A veces lo ayudábamos nosotros porque él vivía de la jubilación».

La última vez que fue visto en la zona ocurrió entre el 15 y el 20 de junio. Antes de su ausencia, el hombre le dejó las llaves de su vivienda a su vecina. «Me dijo la llave y me dijo que se iba a trabajar a un campo que le habían dado trabajo. Me pareció raro porque una persona mayor y como él vivía, es imposible que le dieran trabajo. Me dijo que si se iba a unos días que le cuidara la casa y ya pasaron casi dos meses», expresó.

Milagros remarcó que López no cuenta con familiares directos y que el vínculo cercano era con la gente del barrio: «Como no tiene familia, la familia somos nosotros, porque somos los únicos que ponemos en las redes la denuncia para que lo busquen, después no apareció nadie más».

En relación al trámite judicial y policial, la presentación inicial se realizó en la Comisaría Primera. «Pasó un mes que yo realicé la denuncia y volví a preguntar porque nunca vinieron y me dijeron que el caso había pasado a la DDI, que ya la Comisaría Primera no tiene nada que ver. Pregunté en la DDI y me dijeron que no había novedad y que cualquier cosa me van a notificar, pero ya pasaron dos meses que no se sabe nada», afirmó la vecina.

Durante las averiguaciones, las fuerzas de seguridad le habrían indicado sobre un posible movimiento de dinero fuera de la ciudad: «Lo último que nos dijeron fue hace como un mes, que había como que había cobrado en Buenos Aires. Pregunté si había algo más profundo y me dijeron que no, que estaban esperando la respuesta del juez para pedir las cámaras. Él tenía que ir a cobrar en presencia porque no tenía tarjeta, iba con su documento».

Sobre el estado de salud y la autonomía de López previa a su desaparición, la entrevistada sostuvo que se encontraba lúcido: «Para mí perdido no está porque él era consciente, sabía las calles, andaba en remís, iba a cobrar en colectivo. Él se ha ido pero ha vuelto a los tres o cuatro días, o ha estado internado, pero él quería estar en su casa».

A la espera de alguna información certera, la vecina pidió el acompañamiento de la comunidad para difundir el caso: «Yo lo único que quiero saber es si él está bien, que no le haya pasado nada. Lo conozco y sé que él no se hubiera ido tanto tiempo. Cualquier cosa sirve, que me ayuden a compartir la publicación por si alguien sabe algo».