Avanzan las obras de puesta en valor en el destacamento policial de Espigas

Avanza la etapa final de las obras de mantenimiento y puesta en valor en el destacamento policial de Espigas. Los trabajos se realizan en el inmueble ubicado en la localidad rural con recursos provenientes del Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad.

Las tareas se iniciaron a partir de una solicitud tramitada a través de la Secretaría de Protección Ciudadana y fueron diseñadas por la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos municipal.

La intervención incluyó el recambio completo del techo y la reconstrucción de la cubierta del edificio. A su vez, se concretó la impermeabilización de cimientos interiores y exteriores, junto con el picado y la reconstrucción integral de los revoques.

Las obras se completaron con el recambio y mantenimiento de zinguería, además del desmonte y limpieza del terreno para prevenir filtraciones y daños por raíces.